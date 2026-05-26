元アイドルグループ・SKE48のメンバーで、女優・北野瑠華が25日、自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】大きめネックラインからまぶしい白思わず引き寄せられる魅惑の姿 北野は「27歳になりました」と伝え、透け感のある大きめネックラインのトップス姿でほほ笑むショートカットの写真をアップ。目の前に置かれた「Happy Birthday Ruka」と記されたホワイトチョコレ