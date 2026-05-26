１８日、盈江県で撮影したササゴイ（下）とインドアカガシラサギ。（盈江＝新華社配信／楊学飛）【新華社昆明5月26日】中国雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州盈江県の湿地や養魚池でこのほど、ササゴイとインドアカガシラサギが並んで餌をついばむ貴重な場面を写真家が撮影した。盈江県はここ数年、湿地保護や植生回復の取り組みを継続的に推進し、水鳥に豊かな餌場と安全な環境を提供している。１８日、翼を広げたインドアカ