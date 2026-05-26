１９日、広西チワン族自治区桂林市で油茶をつくる少数民族の女性。（桂林＝新華社配信／黄捷文）【新華社南寧5月26日】中国広西チワン族自治区には、茶葉を食用油や香辛料とともに鍋で炒めて煮出す「油茶」がある。地元では日常的な飲み方として親しまれており、無形文化遺産としても受け継がれている。１９日、広西チワン族自治区桂林市で油茶をつくる市民。（桂林＝新華社配信／黄捷文）来客時に油茶をふるまう習慣も根付い