去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとする一部報道をめぐり、高市総理はきょう、「動画作成の依頼をしたやりとりの存在は確認できなかった」などと、改めて関与を否定しました。立憲民主党杉尾秀哉 参院議員「この疑惑が事実であれば、総理辞任どころか議員辞職にも繋がりかねない重大な問題だと思います」野党が追及したのは、去年の自民党総裁選などで、高市総理の陣営