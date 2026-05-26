兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件。指名手配されている男が事件後、たつの市内の複数の駅の防犯カメラに写っていることが捜査関係者への取材で分かりました。今月19日、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が遺体で見つかった事件では、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）が千尋さんに対する殺人容疑で全国に指名手配されています。警察はきのうから、大山容疑者が10年ほど前に住んでいた田中さん