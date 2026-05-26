伊勢崎オートのナイターG1「第33回ムーンライトチャンピオンカップ」は27日開幕。26日は前検日作業が行われた。直近2節を伊勢崎で走ったアドバンテージがある吉原恭佑（37＝伊勢崎）。しかも、前々節は優出4着、前節は優出3着と結果も残している。それでも「優勝戦を勝ち切るレベルには達していなかった」と決して満足はしていない。エンジンについては「どこがいいというわけではないけど、全体に安定している」とまずまず