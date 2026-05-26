兵庫・たつの市の自宅で母と娘が殺害され、かつての隣人が指名手配されている事件。容疑者の親族がFNNの取材に応じました。事件が発覚したのは1週間前。母親の田中澄惠さん（74）と娘の千尋さん（52）が自宅で血を流した状態で発見されました。司法解剖の結果、2人は刃物で刺されていて、5月13日ごろに死亡したと判明しています。警察は24日、千尋さんを殺害した疑いで大山賢二容疑者（42）を指名手配。10年ほど前まで田中さんの自