立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は26日、政府が来週提出する予定の補正予算案について、自民党側が示した審議日程に猛反発した。【映像】斎藤氏「無茶苦茶だ」あきれた表情で非難した瞬間（実際の様子）斎藤氏は、補正予算案の中身について「電気・ガス（支援）の予備費の埋め戻しに5000億円、それから予備費を2.5兆円、それにLPガスとか高圧電力（支援）の1000億円程度、これで3兆円強。考え方がまずおかしいのではないか。予