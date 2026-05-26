お笑いコンビ、ブラックマヨネーズの吉田敬（52）が26日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演した。番組では、プロ野球巨人の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕・釈放され、辞任したことを伝えた。吉田は逮捕の一報を聞いた際の心境について「まさか顔をグーで殴ったりしたことはないやろとは思っていた」と振り返った。その上で、この日の会見や長女の手紙などを踏ま