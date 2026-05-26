宇多田ヒカルの「One Last Kiss」のパフォーマンス映像が、宇多田ヒカル公式YouTubeチャンネルにて期間限定で公開された。今回公開されたのは、5月11日放送のTBS系「CDTV ライブ！ライブ！」で披露されたパフォーマンス映像。4週間限定で、フル尺の映像が公開されている。宇多田ヒカル「One Last Kiss」 from TBS系『CDTVライブ！ライブ！』宇多田ヒカルは、5月6日に新曲「パッパパラダイス」を配信リリース。同曲は5月6日付オリ