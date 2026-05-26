Vaundy（バウンディ）が書き下ろした、現在放送中のフジテレビ系月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌「イデアが溢れて眠れない」のMusic Videoが5月25日に公開された。今回のMusic VideoはVaundyが自身9作目となる監督を務め、ドラマにも出演中の俳優・出口夏希が出演。今作はアイデアが生まれる瞬間の頭の中のカオスを表現した作品。自分の中に芽生えたアイデアの種を逃すまいと掴み、未来の自分に導かれ紡いでいくストーリー