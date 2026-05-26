レブロンは、リップケアシリーズ『レブロン キス シュガー スクラブ』より、ポケットモンスターシリーズ「へんしんが苦手なメタモン！」デザインのパッケージを6月4日に数量限定で発売する。 【画像あり】このピカチュウ……目が変？ パッケージデザイン 『レブロン キス シュガー スクラブ』は、塗るだけで角質ケアと保湿ケアができる洗い流さないリップスクラブ。レブロンによ