JCOMは26日、次世代Wi-Fi規格の「Wi-Fi 8」に関する実証実験を、6月から開始すると発表した。台湾の半導体メーカー「MediaTek」（メディアテック）の協力のもと実証を進め、2028年以降のサービス開始の可能性を検討するとしている。 実証実験は、6月～9月に実施する。Wi-Fi 8の特性を検証し、将来の無線通信サービスの品質向上につながる具体的な場面を明らかにするほか、Wi-Fi 8の新機能に