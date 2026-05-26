連日目撃が相次いでいるクマ。山形県では今月はおとといまでに目撃が１２３件あり、去年を上回るペースであることがわかりました。 【写真を見る】付近ではイチゴが食い荒らされる被害も...きょうもクマの出没相次ぐ去年の目撃件数上回るペース（山形） きょうは酒田市や真室川町の民家近くで目撃されています。 酒田市によりますと、きょう午後２時半ごろ、酒田市黒森でクマが目撃されたと近くのコミュニティセ