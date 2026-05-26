今年の４月、日本代表に新たな戦力が加わった。元日本代表のMF中村俊輔氏がコーチングスタッフとして入閣したのだ。「PK担当」とも報じられたが、５月18日の取材で本人は、「（森保一監督から）PK担当になってとは言われてないです。全体をカバーというか、サポートしながら、いろんな意見を求められたりするし、まあ攻撃の方が多いですね」と話していた。いずれにしても、２度のワールドカップを経験し、ヨーロッパでも活躍し