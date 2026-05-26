公益社団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）は26日、アビスパ福岡に対する懲罰を発表した。福岡は今年1月5日、金明輝前監督との契約を双方合意の上で解消することを発表した。発表日は明治安田J1百年構想リーグに向けた2026シーズンの始動日だったが、コンプライアンスに抵触する行為が確認されたため、契約更新から約1カ月半後という異例のタイミングでの電撃退任となっていた。今回、Jリーグは福岡の金前監督体制時の