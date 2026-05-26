アビスパ福岡は５月26日、双方合意のうえで、イラン人FWのシャハブ・ザヘディが今季途中で退団すると発表した。30歳のストライカーはすでにチームを離れて帰国。クラブは「２年半にわたり、アビスパ福岡のために戦ってくれたシャハブ選手のこれまでの貢献に心より感謝いたします」とコメントを発表した。2024年３月にJリーグ初のイラン人選手として加入したザヘディは、同年のJ１で31試合に出場し、チーム最多の９ゴールをマ