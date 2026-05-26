16歳未満の少女を誘拐し性的暴行を加えたとして、広島市立中学校に勤務する教諭の男が逮捕されました。不同意性交等などの疑いで逮捕されたのは、広島市立中学校教諭の男（23）。警察によると、男は広島市で4月、未成年であることを知りながら16歳未満の少女を車に乗せ、呉市のホテルへ誘拐し性的暴行を加えた疑いです。事件後、関係者から相談を受けた広島市教委が、警察に情報提供し事件が発覚。2人は知人関係で、調べに