キム・ヘソンはチームに“居場所”を確保できるか(C)Getty Imagesドジャースは現地時間5月25日、本拠地でのロッキーズ戦に5-3で制し、カード初戦で白星を掴んだ。この試合より、負傷者リスト（IL）明けとなるエンリケ・ヘルナンデスがチームに復帰。スタメンに名を連ね、いきなり2安打を放ち、復調ぶりをアピールした。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るチーム屈指のユーティリティプレーヤー