たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！「戴」がずらりと並んだ画像の中に、1文字だけ異なる漢字がひっそりと紛れています。制限時間は1分！ 画数が多く複雑な漢字だからこそ、違いを見抜くのは至難の業。集中力を研ぎ澄まして挑戦してみてください。問題：「戴」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。ヒント：答えの漢字は右半分にあります。答えを