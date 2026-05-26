地方税の収入をめぐり、東京都と他の道府県との格差が拡大していると指摘される問題で、26日、埼玉、千葉、神奈川の3県の知事が小池都知事の前で格差是正を強く求めました。東京都内で26日、関東地方知事会の定例会が開かれ、1都9県の知事が国への要望について議論を交わしました。その中で、埼玉県の大野知事は東京都への税収の集中を挙げ、税源の偏在を要因とした行政サービスの地域間格差は「看過し得ない状態にまで拡大してい