タレントの鈴木紗理奈さんは5月26日、自身のInstagramを更新。“騒動”について、所属事務所が声明を出しました。【画像】事務所による報告全文テレビ番組での件について事務所が声明「ご報告」と題し、声明文を1枚載せた鈴木さん。「鈴木が発信いたしました思いの根底にありますのは、特定の個人を非難することではなく、本人が不在のまま話題として扱われる演出や、その内容がそのまま放送されることに対する率直な思いでござい