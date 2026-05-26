「阪神−日本ハム」（２６日、甲子園球場）日本ハム・レイエスが昨季までの同僚、阪神・伏見との再会を喜んだ。試合前練習中、万波や水野とともに伏見の元へ。１９６センチの大きな体をかがめて後ろから抱きしめると、伏見も満面の笑顔が浮かんだ。ＳＮＳでも「レイエス、トライさんにバックハグ」、「交流して笑顔」などと反応。レイエスは４番・一塁、伏見は８番・捕手で出場した。