「ＤｅＮＡ−オリックス」（２６日、横浜スタジアム）アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）の桜井ももがセレモニアルピッチに登場。見事なノーバン投球を披露し反響を呼んだ。「推せ推せ！ＹＯＫＯＨＡＭＡ☆ＩＤＯＬＳＥＲＩＥＳ２０２６」の企画に≠ＭＥが出演。ツインテールに、ＤｅＮＡのユニホーム、ミニスカート姿で登場した桜井は力強いフォームで投球。見事なノーバンに大喜びで、両手を広げキュート