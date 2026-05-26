俳優・上白石萌音が２６日、都内で自身のフォトエッセー集「Ｂｉｔｅ！ＴｈｅＷｏｒｌｄ上白石萌音と世界をガブリ！」（集英社）の発売記念取材会を行った。雑誌「メンズノンノ」で２年半以上にわたって続いた大人気グルメ連載の書籍化で、延べ２８の国と地域の料理を紹介する１冊。萌音は「本が大好きなので自分の名前が載った本が出版されるというのはこの上ない喜び」と笑顔で語り「この一冊は卒業アルバムみたい。