ボートレース浜名湖のSG「第53回ボートレースオールスター」が、26日に開幕した。河合佑樹（39＝静岡）が好発進を決めた。初日5Rで3コースから握って2番手につけると2マークで鋭い差しを入れて、先行する原田幸哉を逆転した。「出足寄りに叩いて前検よりもバランス型になった。伸びも不安はない。ここからは微調整。最近の浜名湖の中では一番いい」と仕上がりも納得の域に到達した。地元の大舞台にも「あまり意識しないよ