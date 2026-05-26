「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日、浜名湖）ＳＧデビューの石本裕武（２５）＝大阪・１３１期・Ａ１＝がいきなり１走目で初勝利を飾った。１号艇で迎えた初日３Ｒはインから先マイも２号艇の遠藤エミ（滋賀）に差されたが、１周２Ｍの全速戦で逆転。「（１Ｍは）終わったと思ったけど、逆転できて良かった。この１着は大きい」と胸をなで下ろした。９Ｒ終了後には先輩選手たちに水面に投げ込まれ、水神祭の祝福を