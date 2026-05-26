5月26日も近畿各地で真夏日を記録。早くも暑さ対策グッズが人気を集めています。 強い日差しの下、午前中から気温が上がった26日の近畿地方。京都府・舞鶴市で31.2℃、奈良市でも30.4℃と各地で真夏日を記録。 これで舞鶴と奈良は5月に入って6日目の真夏日で、5月の過去最多を更新。梅雨入り前にも関わらずす、でに7月並みの気温の近畿地方。ホームセンター「ハンズマン松原店」では… （ハンズマン松原店