沖縄県では例年より6日早い5月4日、全国各地でも5月下旬より順次、梅雨入りが予想される2026年。傘が手放せなくなるシーズンを迎える中、空前の「めじるしアクセサリー」ブームが起きている、のだがーー。【写真】めっちゃかわいい！ヨッシー・ちいかわ・サンリオの「めじるしアクセサリー」「めじるしアクセアリー」とはその名の通り、“目印”として主に傘の柄部分につけて取り間違いを防ぐアイテム。他にもスマホやカバン、は