元日本テレビアナウンサーの岩田絵里奈（30）が、25日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7supportedby犬塚製作所」（月〜金曜後9・50）にゲスト出演し、アナウンサー以外に憧れていた職業について語った。慶大卒業後、18年に日テレに入社。在籍中はビートたけしや所ジョージ、「極楽とんぼ」加藤浩次ら、個性派の大物タレントとも渡り合い、“猛獣使い”の異名を取った。今年3月で退社し、フリーで活動している。