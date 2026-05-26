緊迫する中東情勢で戦闘終結に向けたアメリカとイランの交渉の行方は依然、不透明です。熊本県内でも出ているナフサ不足の影響。天草の特産品もピンチです。熊本県天草市牛深町の水産加工会社「井上勇商店」です。一面に白いものが広がっています。天草の特産品の海藻、トサカノリです。刺身のツマやサラダに使われます。収穫は順調で商品はできていますが、出荷がなかなかできない状態だといいます。■井上勇商店 井上卓社長「輸