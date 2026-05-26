26日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台前半で取引された。午後5時現在は前日比23銭円安ドル高の1ドル＝159円19〜21銭。ユーロは27銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円26〜30銭。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の不透明感から、円が売られてドルが買われた。外為ブローカーは「政府・日銀による円買いの為替介入への警戒感が高まっている」と話した。