「ボートレースオールスター・ＳＧ」（２６日、浜名湖）最高の滑り出しを見せた。河合佑樹（３９）＝静岡・１０２期・Ａ１＝は１回走りだった初日５Ｒで１着。３コースからバックは２番手だったが１周２Ｍで逃げた原田幸哉（長崎）を差してとらえて逆転での勝利。「先頭に届くような体感ではなかったけど足の裏付けがあったので届いたんだと思う」と、機力には早くも手応えをつかむ。１着発進に「最近の浜名湖では一番いい」