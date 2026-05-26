健康な毎日を過ごすには、どうすればいいのか。内科医の奥田昌子さんは「長年、大腸がんは、食の欧米化や加工肉の摂取などが原因として指摘されてきた。だが、健康意識が高まる中でも、日本人の大腸がんが減っていると言い難い。調べてみると、原因は別にある可能性が見えてきた」という――。（第1回）※本稿は、奥田昌子『最新欧米人とはこんなに違った日本人の「体質」』（ブルーバックス）の一部を再編集したものです。■「