最近は金利が少しずつ上昇しており、「普通預金のまま置いておくより、定期預金にしたほうがいいのでは？」と考える家庭も増えています。特に、子どもの教育費のように数年以内に使う予定のお金は、できるだけ安全に管理したいものです。 一方で、教育費は急に必要になる場面もあります。そのため、「定期預金にすると不便では？」「普通預金との差はどれくらいあるの？」と迷う人もいるでしょう。 今回は、普通預金