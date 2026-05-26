子どもの進学から1ヶ月。新しい生活リズムにも少しずつ慣れてきた一方で、「思った以上に出費が多い……」と感じている家庭も多いのではないでしょうか。 入学準備では、制服代や教材費、通学用品、定期代など、まとまったお金が必要になります。さらに進学をきっかけに、子ども用のスマホを契約や、通信環境を見直す家庭もあるでしょう。 そんな中で、一度確認しておきたいのが毎月の通信費です。スマホ代は毎月必