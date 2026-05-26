食料品の消費税減税が実現すれば、物価は下がるのか。元農水官僚で武蔵野大学国際総合研究所研究主幹の山下一仁さんは「物価高対策と言いながら、物価高の主因であるコメの価格は吊り上げ、一方で税の仕組みを歪めて農業の既得権益を温存しようとしている。これでは日本はますます貧しくなる」という――。写真提供＝共同通信社記者会見で消費税の減税を表明した高市首相＝2026年1月、首相官邸 - 写真提供＝共同通信社■物価高を招