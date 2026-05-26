【PS4、PS3、PS Vita：オンラインサービスメンテナンス】 実施日時：5月27日10時～17時 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、プレイステーションのオンラインサービスにおいて、メンテナンスを5月27日10時から同日17時まで実施する。 メンテナンス中は、プレイステーション 4/プレイステーション 3/プレイステーション Vi