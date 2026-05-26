【モデルプレス＝2026/05/26】タレントの若槻千夏が5月25日、自身のInstagramを更新。沖縄でのミニワンピース姿を披露し、反響を呼んでいる。【写真】41歳タレント「着こなしすごい」全身赤のミニスカコーデ◆若槻千夏、赤いミニワンピコーデで美脚披露若槻は「10年ぶり沖縄」とつづり、沖縄での写真を投稿。赤と白のギンガムチェックのバブーシュカを被り、同じ色柄のミニワンピースに赤い開襟シャツを合わせた、童話の「赤ずきん