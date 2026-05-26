【モデルプレス＝2026/05/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が5月25日、自身のInstagramを更新。舞台中のミニボトム姿を公開した。【写真】34歳可愛すぎる新喜劇女優「破壊力すごい」美脚スラリのミニ丈×エプロン姿◆小寺真理、ミニボトムから美脚スラリ小寺は「最近痩せすぎと言われていたので、少し体重増やしてます。増やしすぎたら止めてください」とコメントし、ミニボトムにエプロン衣装で舞台に立っている自身