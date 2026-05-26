5/27(水)発売のanan2497号「ときめきカルチャー」特集の表紙は、ACEesのみなさん。表紙撮影のエピソードを紹介します。いま胸をときめかせるモノ・コト・ヒトの最前線を集めた「ときめきカルチャー2026」特集の表紙を飾るのは、グループ初となるACEesのみなさん。5人が令和の日本中に“キュン”を届ける「ときめきアベンジャーズ」に変身！ 「”ananの表紙が決まった“って聞いたとき、めちゃくちゃ嬉しかった」と、撮影前に声を揃