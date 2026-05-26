◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）共同通信杯の覇者リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）とのコンビで自身４度目の日本ダービーへ挑む津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝が胸を高鳴らせている。週末の大舞台が自然と目に浮かぶ。津村騎手は「意識しないようにしても、頭のどこかでダービーやシリウスのことを考えている。レース、馬にこれだ