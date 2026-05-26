岡山県提供 岡山県は、26日から30日までタイのバンコクで開かれている東南アジア最大級の食品総合見本市にブースを出展しています。 県内事業者の海外販路の開拓を支援するもので、「岡山プラザホテル」と、せんべいの製造・販売をしている「鈴木屋」が出展しています。 岡山県は「県内事業者の海外進出を支援し、販路拡大につなげたい」としています。