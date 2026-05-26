ドジャースは２５日（日本時間２６日）、昨季終了後に左肘手術を受けてリハビリを続けていた「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）を出場選手登録し、代わりにサンティアゴ・エスピナル内野手（３１）をＤＦＡ（事実上の戦力外）にした。キケが戦列復帰することで、ロースター（出場選手登録枠）に残るのはエスピナルか、キム・ヘソン（金慧成）内野手（２７）か、と注目されていた。ムーキー・ベッツ内野手（３３