明日27日は九州南部では非常に激しい雨が降り、鹿児島県では線状降水帯が発生する可能性があります。明後日28日にかけて、西日本から東・北日本へ雨のエリアが広がるでしょう。29日は全国的に晴れて、最高気温は東京32℃と夏の暑さです。週明けまで晴れが続き、万全な熱中症対策が欠かせないでしょう。明日27日未明〜夕方は鹿児島県(奄美地方を除く)で「線状降水帯」発生の可能性今日26日は、鹿児島県屋久島町尾之間や喜界島では24