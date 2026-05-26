◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２６日・甲子園）日本ハムの新庄剛志監督（５４）が試合前のメンバー表交換で敵地・甲子園の阪神ファンを沸かせた。阪神・藤川監督が先にホームベース付近に現れ、約３０秒遅れベンチ裏から登場。古巣・阪神ファンから大歓声が起こった。両手を挙げ歓声に応えた。２４年の甲子園での阪神戦は試合前のメンバー表交換の際、阪神時代の背番号「６３」と「新庄監督」のネーム入