俳優・アーティストののんが24日、オフィシャルブログを更新。女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の高城れにとの２ショットを公開した。 同日、MBS・TBS系『愛と知識とのんとノブ』（午後３時）で自身初となる地上波バラエティー番組MCを務めたのん。「ガチ愛さんと」と題してブログを更新すると、「愛と知識とのんとノブ、 観ていただきありがとうございます」と感謝。続けて「高城れにちゃんと！」とつづり、２人そ