2025年、静岡･磐田市内のアパートで当時3歳の長男に暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われている父親が、26日、初公判で起訴内容を認めました。磐田市の無職の被告の男は、2025年1月、当時住んでいたアパートで、当時3歳の長男の腹を拳で2回殴り、肝臓損傷で死亡させた罪に問われています。地裁浜松支部で開かれた26日の初公判で、被告の男は起訴内容を認めました。検察側は冒頭陳述で、被告の男がおむつ替えで腹