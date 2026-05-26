2025年12月、静岡･三島市のタイヤ工場で、38歳の男が刃物で従業員を次々と切りつけるなどして15人がけがをした事件で、地検沼津支部は26日、男を殺人未遂の罪で起訴しました。殺人未遂の罪で起訴されたのは、三島市中の無職小山雅貴 被告38歳です。起訴状などによりますと、小山被告は2025年12月「横浜ゴム三島工場」で、杖の先端に取り付けたサバイバルナイフで従業員3人を突き刺し、殺害しようとした罪に問われています。捜査関