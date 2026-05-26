“関節技の鬼”藤原喜明が27日に行われるストロングスタイルプロレス後楽園ホール大会に出場する。4月27日に77歳となり、『喜寿記念試合』に出場する。老いてなお盛んな藤原だが、試合を前にしたインタビューでは「これが最後かもしれない」という言葉も聞かれた。カール・ゴッチとアントニオ猪木、忘れえぬ2人の師の話をまじえ、藤原が語る。――今日はキャップ姿ですが、組長もドジャースがお好きなのですか？藤原とくにそう